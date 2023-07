Presso la Galleria “Il Rondò”di piazza Dante a Imperia è in corso la mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando in collaborazione con l’Associazione Artistica Torchio e Pennello aps di Albenga . Tale personale, patrocinata dal Comune di Imperia, è un’occasione per gli appassionati dell’arte contemporanea che apprezzano la pittura figurativa. Ferrando infatti, nella sua lunga carriera artistica, pur avendo anche affrontato percorsi di ricerca e di sperimentazione, è sempre stato ispirato a temi realistici e figurativi.Alcuni dipinti sembrano tratti da una dimensione atemporale, utopica, quasi magica. Il suo realismo luminoso ed elegante fissa sulla tela visioni originali e suggestive.

Molti sono gli importanti riconoscimenti ottenuti in campo nazionale ed internazionale, i suoi quadri sono esposti in permanenza presso enti e musei e sono presenti su numerose riviste e pubblicazioni dedicate all’arte pittorica. La sua pittura ha attirato l’attenzione di famosi critici ed il suo nome è legato ad alcune delle più importanti associazioni e centri culturali nazionali.

Oltre ad aver organizzato numerose e prestigiose mostre personali ha partecipato alla 3^ mostra mercato d’arte contemporanea “Immagina” di Reggio Emilia, al “Salon art du nu” di Parigi, ha esposto alla fiera internazionale d’arte contemporanea ARTEXPO di New York, al festival 2010 di Spoleto, alla Fortezza Da Basso di Firenze, riscuotendo notevole successo.

La mostra, si protrarrà sino al 13 luglio col seguente orario: tutti i giorni: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00.

Per info: 348 1701801 www.giuseppeferrando.com. torchioepennello@gmail.com