La notizia è stata divulgata stamattina durante una conferenza stampa che si è tenuta presso il Comado provinciale dei Carabinieri di Alessandria, ma risale al pomeriggio del 7 luglio, quando i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della Stazione CC della Compagnia di Tortona hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 28enne italiano, residente a Tortona.

Il giovane, nell’ambito di specifici servizi effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Tortona, nei weekend estivi, nel centro storico di Tortona, finalizzato anche alla prevenzione e repressione di reati inerenti gli stupefacenti, procedevano al controllo del giovane. Nel corso della perquisizione personale veniva trovato in possesso di una dose di hashish per gr. 1,55 mentre, dalla successiva perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti, occultati nell’armadio di un familiare, euro 800 in contanti e diciotto cilindri confezionati per complessivi novecento grammi circa di hashish, su cui, curiosamente, erano stati apposti, in funzione della loro qualità dei loghi “Peyote Gorilla; Leone Verde che fuma, una foglia con gli occhi rossi, ecc.”.

A seguito dell’arresto, il 28enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Tortona fino al giorno 08 luglio 2023, quando il Giudice del Tribunale di Alessandria, al termine della convalida, ha disposto la sua liberazione condannandolo – su richiesta delle parti – alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa.

L’arresto è scaturito dalla costante attenzione che i Carabinieri prestano al fenomeno dello spaccio di stupefacenti e grazie alla preziosa e fattiva collaborazione dei cittadini, che nelle settimane precedenti avevano segnalato movimenti sospetti tra i giovani nel corso del weekend. Proseguiranno, i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Compagnia CC di Tortona, nel corso dei weekend estivi, particolarmente nel centro storico, al fine di garantire la sicurezza dei giovani affinché si possano divertire ma nel rispetto delle regole