Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di stupefacenti uno straniero di ventinove anni residente a Rezzo, ma domiciliato a San Bartolomeo al Mare, ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti.

Il giovane, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato notato e controllato mentre in atteggiamento sospetto sostava a bordo della propria autovettura in una delle vie laterali che danno accesso alla passeggiata a mare del comune rivierasco.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, lo straniero è stato trovato in possesso di circa quaranta grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio. Una successiva perquisizione del domicilio a San Bartolomeo, ha permesso di rinvenire ulteriori settecento grammi di hashish e altri seicentosessanta di marijuana, nonché diverso materiale di solito utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito di convalida che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.

Sempre ad Imperia, nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso il supermercato Carrefour di via Giannetti, in quanto era stato segnalato uno straniero ubriaco che stava arrecando disturbo ai dipendenti ed ad alcuni avventori.

L’uomo, un trentaquattrenne di nazionalità sudanese, residente a Nettuno (Roma), ma attualmente domiciliato presso il centro di accoglienza per migranti gestito dalla cooperativa sociale “Jobel” di via Anna Frank, in evidente stato di alterazione per ubriachezza continuava ad importunare le commesse ed i dipendenti del supermercato, richiedendo di poter acquistare altre bevande alcoliche, arrivando alle minacce dopo il rifiuto e non esitando a scagliarsi contro i Carabinieri, che però lo hanno immediatamente immobilizzato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Lo straniero, dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è in attesa del rito per direttissima.