Taglio del nastro questa mattina per i giardini “Martiri della Resistenza” di viale Pinan Cichero. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco con la Giunta comunale e numerose autorità, tra cui il Consigliere regionale Domenico Ravetti, diversi Sindaci dei Comuni limitrofi, la Presidente Anpi di Novi Ligure Graziella Gaballo. Sono intervenuti anche il Preside del Liceo Amaldi, Michele Maranzana, una rappresentanza del gruppo Alpini di Novi Ligure, e soprattutto, tanti ragazzi che stanno frequentando i centri estivi cittadini.

I giardini fanno parte di un’area comunale adiacente l’asilo nido “Aquilone”, rimasta inutilizzata negli ultimi anni, ora allestita con attrezzature e arredi pensati per lo sport e per svolgere attività motoria all’aria aperta. La realizzazione è frutto di un progetto finalizzato a combattere e prevenire il disagio sociale che ha visto coinvolti, oltre al Comune di Novi Ligure, la Prefettura di Alessandria, la Polizia Municipale, la cooperativa Azimuth e gli istituti scolastici Amaldi e Ciampini-Boccardo.

L’idea nasce direttamente dai ragazzi delle scuole i quali, dopo aver svolto un percorso formativo rivolto in particolare all’educazione civica, sono stati coinvolti come co-progettatori di uno spazio polifunzionale in grado di favorire l’aggregazione, la socializzazione e la pratica di attività sportive.

Le spese sono state sostenute da diverse fonti di finanziamento, per la precisione da fondi comunali, dalla Prefettura (parte del progetto “scuole sicure”), dall’impresa sociale “Con i Bambini” (progetto “explora”) e in parte anche dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Parco giochi diffuso”. Il verde, invece, è stato curato dai volontari del comitato Sport in Novi.