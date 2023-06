Un’altra officina abusiva scoperta a Tortona dopo quella di alcune settimane fa. E’ accaduto nei giorni scorsi, quando il personale della Polizia Locale di Tortona, in collaborazione con i Carabinieri della Forestale operativi in città, a seguito di una lunga e complessa attività di osservazione e controllo, scoprivano una attività di officina meccanica abusiva, localizzata nella zona Oasi di Tortona. L’attività veniva fatta cessare immediatamente e i trasgressori sanzionati ai sensi della legge 122 del 1992 (relativa alla sicurezza stradale e alla disciplina delle attività di autoriparazione), per la somma di euro 5.164. Si tratta della seconda operazione simile effettuata dal Corpo di Polizia Locale in poche settimane.

NELLA FOTO L’OFFINA IN QUESTIONE