Sabato 19 giugno un gruppo di “Napoleonici” ha raggiunto, partendo da Marengo, la storica Cascinadi proprietà della famiglia Guidobono Cavalchini Garofoli a Torre Garofoli portando la Convenzione per la pace tra i Comandanti in capo degli esericiti francese e imperiale in Italia. All’interno della tenda “Napoleonica” il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, l’Assessore Ambiente, Progettazione Europea e Polo di Marengo della Provincia di Alessandria Maurizio Sciaudone, il “Generale Berthier” e” il Diplomatico” Efrem Bovo , i rapprentanti del FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano di Tortona, Piero Massiglia e Raffaello Basiglio, hanno siglato la storica “Convenzione”.

Sempre nell’ambito della manifestazione “Marengo 2023, terre belle in quattro tappe” patrocinata tra gli altri dal Comune di Tortona, dalla Provincia di Alessandria e dalla Regione Piemonte, i Ciceroni del FAI hanno narrato “Marengo e Torre Garofoli” e le 24 magnifiche tele, vele e quadri opera di Camillo Procaccini, figura di spicco del seicento lombardo e protagonista del manierismo, presenti dal 1880 nella Chiesa di Santa Giustina e Sant’Agnese di Torre Garofoli.