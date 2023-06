Maggio si è appena concluso in bellezza con diversi appuntamenti in cui il fiume Po e le Aree Protette sono state protagoniste, con interesse di pubblico e partecipazione di istituti scolastici del territorio:

– al Mulino San Giovanni di Fontanetto Po per la presentazione del libro: “Un Po di sete”, della associazione “Il vercellese… verso Santa Cruz”, scritto da Luigi Zai e Pierluigi Cane;

– a Casale Monferrato presso la sede dell’Ente-Parco per il Convegno del progetto Cambio Rotta, con interventi del prof. A. Doretto di U.P.O. e della Direttrice Monica Perroni;

– a Trino presso la sede della Partecipanza del Boschi, con serata dedicata al lupo, a cura dell’Ente-Parco, con le relazioni di Marta De Biaggi e Laura Gola, che ha visto una ottima risposta e interesse di cittadini e persone interessate giunte per l’occasione;

– le sedi e le aree protette di Moncalieri e Casale Monferrato hanno ospitato numerose classi e istituti scolastici per escursioni, laboratori, attività di scoperta e conoscenza della natura.

Il mese di giugno sarà altrettanto ricco di proposte e occasioni per visitare le nostre aree protette e i nostri territori. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti.

I primi appuntamenti, in ordine di tempo, saranno domani, 2 giugno:

– a Vercelli il Parco del Po piemontese sarà presente alla “Fattoria in città”, tradizionale e seguitissimo appuntamento nel centro città; la nostra guida Renza Baiardi presenterà il Parco e in particolare il progetto Life Orchids e i custodi di orchidee;

– a Casalcermelli la StraOrba, di cui trovate più avanti i riferimenti.