Domenica 18 giugno sarà il giorno in cui si terrà la terza edizione del raduno Scuderia Ferrari Club di Casale Monferrato.

Alle ore 10,00, in Piazza Castello, di fronte all’ingresso del Castello del Monferrato, si inaugurerà ufficialmente l’evento con l’esposizione aperta al pubblico delle automobili del cavallino rampante.

A proseguire il programma della mattinata: alle ore 11,00, è prevista una degustazione dei prodotti tipici del territorio che anticiperà la sfilata delle Ferrari nel centro storico della città e dalle 11,45 il corteo automobilistico procederà su Via Saffi, Via Lanza, Viale Morozzo San Michele, Viale Lungo Po, Via Marconi, Via Saffi, Via Roma, Corso Indipendenza, Viale XIII Martiri della Libertà, Viale Piave, Via Vercelli, Via Bagna, Via Candiani d’Olivola.

L’Assessore Luca Novelli afferma: “Un marchio automobilistico iconico per la sua storia e per il suo fascino sarà ospite della nostra città grazie allo Scuderia Ferrari Club di Casale Monferrato. Una felice occasione per ammirare queste automobili apprezzate in tutto il mondo potendo anche festeggiare la recente vittoria della ‘Rossa’ alla 24 ore di Le Mans”.

Per informazioni:

casalemonferrato@scuderiaferrari.club