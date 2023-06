Ad un anno dalla nomina da parte della Fondazione Piemonte dal Vivo come “collaboratore artistico” presso il Teatro Civico di Tortona, Andrea De Onestis traccia un bilancio dell’attività svolta fin qui e dei progetti in corso di realizzazione.

“Sono molto soddisfatto dal bilancio del mio primo anno come collaboratore artistico del Civico di Tortona: tutti gli obbiettivi che mi ero prefissato ad inizio stagione sono stati raggiunti: abbiamo perfezionato e resa più continua la comunicazione social riguardante le iniziative e gli spettacoli della stagione di prosa, contribuendo così ad implementare i followers delle pagine web del Teatro e fornendo uno strumento di dialogo “contemporaneo” con le proposte che andavano in scena. Il corso di recitazione da me tenuto mi ha emozionato ed inorgoglito molto, avendo visto la partecipazione entusiasta e continua di numerosi cittadini di ogni età.

Sono molto contento anche della risposta della cittadinanza agli incontri gratuiti di counseling che il Teatro e l’ Amministrazione comunale hanno voluto offrire ai tortonesi e che li hanno visti partecipare in maniera crescente e curiosa. Infine il Teatro Civico ospiterà le prove dell’ultimo spettacolo di Danio Manfredini, quattro volte vincitore del Premio Ubu (gli “oscar” del teatro italiano), che sarà in città nel mese di luglio per allestire il suo prossimo lavoro: ne sono molto felice in quanto reputo Manfredini il più grande artista della scena teatrale italiana. Mi sto inoltre confrontando con Piemonte dal Vivo e il Comune per realizzare nuove proposte per la stagione teatrale che verrà, nel frattempo desidero ringraziare con sincerità tutto il personale del Civico per l’aiuto e il supporto che hanno sempre fornito e il Sindaco Federico Chiodi che ha appoggiato le mie proposte ed iniziative, presenziando in maniera attiva a tutti gli incontri e dimostrando così attaccamento a Tortona e ai Tortonesi tutti”.