Dal 25 al 27 maggio, accompagnati dalle professoresse Dell’Aquila e Riella, abbiamo partecipato a MATH 2023, la nuova edizione di uno stage per studenti delle scuole secondarie di secondo grado dedicato alla matematica. Una full immersion tra scuole di Torino e delle province piemontesi che si svolge a Bardonecchia (ex Villaggio Olimpico) in quattro turni. Siamo stati suddivisi in squadre per classe di appartenenza per lavorare a gruppi di 6 studenti con gli insegnanti: abbiamo, così, avuto l’occasione di conoscere e lavorare con studenti di altre scuole. A fare da cornice all’approfondimento di argomenti come gli algoritmi, l’infinito, la crittografia, i poliedri, le geometrie non euclidee c’era un’affiatata competizione. Nonostante l’intensità delle giornate, che prevedevano otto/nove ore di attività, il lavoro e le persone che ci circondavano rappresentavano degli stimoli non da poco. A motivarci, tra tutte le altre cose, la voglia di tenere testa a chi, il campo della matematica, lo conosceva bene e ci era in contatto giornalmente. L’ultimo giorno inoltre abbiamo partecipato ad una sorta di “caccia al tesoro” che ci ha permesso di lavorare in sintonia con il nostro gruppo, insegnandoci a relazionarci, apprezzare e alle volte tollerare la diversità altrui.

Ottima l’organizzazione: alle ore di studio, infatti, abbiamo anche alternato pause per andare in palestra o all’aria aperta e una serata nella discoteca interna alla struttura.

Lo stage a Bardonecchia si è rivelata una grande opportunità per immergerci nel mondo della matematica sotto un punto di vista differente: le attività ci hanno dato maggiore consapevolezza sulla matematica e sulla sua connessione con la vita quotidiana. Importante anche l’occasione di mettersi in gioco e a confronto con insegnanti e studenti di altre scuole, apprendendo e capendo (forse) un modus operandi diverso rispetto al nostro.

Consigliamo caldamente questa esperienza a tutti coloro che vogliono conoscere la matematica in modo innovativo e creativo anche attraverso uno scambio di esperienze tra scuole differenti.

Martina Tammone, Aurora Amati 3A Classico