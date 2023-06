Decima edizione di Cervo ti Strega: serata del 17 giugno

Decima edizione per Cervo ti Strega, attesa manifestazione estiva che vanta il patrocinio del Ministero della Cultura e che da ormai dieci anni porta il Premio Letterario Strega, nato nella Capitale, in uno dei Borghi più belli d’Italia. La magica piazza dei Corallini di Cervo si riapre alla cultura dal vivo dopo l’inverno con quattro serate di incontri mozzafiato, con parole ed emozioni inserite in un contesto incantevole come quello del borgo affacciato sul mare in una notte d’estate.

Le serate saranno trasmesse in streaming online e tradotte in LIS, Linguaggio Internazionale dei Segni.

Sabato 17 giugno dalle 21.30 i cinque finalisti del LXXVII Premio Letterario Strega saranno a Cervo in Piazza San Giovanni Battista per raccontare i propri romanzi, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale del premio letterario più famoso d’Italia:

«Mi limitavo ad amare te» di Rosella Postorino, Feltrinelli

«Come d’aria» di Ada D’Adamo, Elliot

«Dove non mi hai portata» di Maria Grazia Calandrone, Einaudi

«La traversata notturna» di Andrea Canobbio, La nave di Teseo

«Rubare la notte» di Romana Petri, Mondadori

La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Serena Bortone, volto noto della tv che da settembre 2020 conduce, con grande successo, Oggi è un altro giorno su Rai 1. La serata sarà arricchita da interventi musicali con la voce della cantante Ines Aliprandi che contribuirà a creare un’atmosfera magica, perfetta per accogliere la cinquina stregata e vivere l’atmosfera delle grandi occasioni. Con la partecipazione degli studenti giurati al Premio Strega Giovani, decima edizione.

Cervo ti Strega è ormai anche una consolidata realtà didattica nelle scuole della provincia coinvolte nei lavori della giuria del Premio Strega Giovani. Come da tradizione, tra i protagonisti della serata del 17 giugno di Cervo ti Strega ci saranno anche gli studenti lettori di alcuni istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani tra cui Liceo Cassini di Sanremo, Istituto Colombo di Sanremo, Liceo Vieusseux di Imperia, Istituto Ruffini di Imperia, Liceo Aprosio di Ventimiglia, Isiss Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, Liceo Issel di Finale Ligure e Liceo Bramante di Magenta.

Cervo ti Strega fa parte di Strega Tour. Strega Tour è promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti e BPer Banca.

“Anche quest’anno abbiamo una conferma della capacità del Premio Strega di crescere e rinnovarsi – commenta Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci – tante le autrici donne, tra cui alcune all’esordio; alcuni editori partecipano per la prima volta. Sono tutti segnali di vitalità, e confidiamo innanzi tutto nei libri e nei lettori per ribadire il ruolo dello Strega come specchio della cultura e della società italiana”.

La manifestazione ha il Patrocinio e il sostegno di: Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il progetto Cervo ti Strega è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

