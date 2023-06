Sabato 10 giugno 2023, alle ore 18, presso il Gattile Sanitario Comunale, viale Teresa Michel n. 48, si terrà l’ultimo concerto della prima stagione “Arpe in Monferrato”. La stagione, che ha visto il suo inizio nel mese di aprile, ha compreso una serie di eventi che hanno coinvolto circa 600 persone tra pubblico e artisti.

“Nuovo appuntamento con l’arte presso il gattile gestito dall’ATA – Associazione Tutela Animali. Quest’ultimo infatti ospiterà un Concerto d’arpa, aperto a tutti – ricorda Marica Barrera, Assessore alla Tutela Animali. “Potrebbe apparire un luogo insolito per un concerto, ma il pubblico dell’arte si rivela sempre in modo positivo per sensibilità, esattamente come coloro che amano gli animali. Ringrazio i Volontari di ATA e l’Associazione “Arpe in Monferrato”, per aver proposto questa originale idea, come pure tutti coloro che dedicano il loro tempo agli animali, bisognosi di cure e di amore. Invito tutti a partecipare al concerto, in un’occasione che potrebbe rivelarsi anche quella per conoscere e coccolare anche qualche bel micione”

Peculiarità della stagione è l’Arpa. L’associazione Università Popolare dell’Alto Monferrato si prefigge infatti la promozione di questo strumento attraverso corsi, concerti e protocolli di ricerca di arpaterapia.

Inoltre l’associazione si prefigge di offrire i concerti a fine benefico. Nel contesto di questa stagione sono stati raccolti fondi per le Missioni salesiane, per la Ricerca per la Fibrosi Cistica e in questo ultimo evento per il Gattile Sanitario Comunale di Alessandria.

Direttore Artistico è l’Arpista Eleonora Perolini che negli ultimi due anni ha creato diverse stagioni non solo locali dedicate all’Arpa, inserendo anche nomi prestigiosi a livello internazionale.