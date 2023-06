Sabato 24 e Domenica 25 giugno, sempre h. 19, si aprirà la stagione enogastronomica della Proloco di Francavilla Bisio con la classica “Benvenuta Estate”.

Sarà il primo appuntamento 2023 con il mito incontestabile che ha reso famoso Francavilla Bisio: il Raviolo, dal 2010 tutelato dal marchio De.Co. (denominazione comunale d’origine) preparato seguendo il disciplinare tradizionale che prevede l’utilizzo di ingredienti di prima qualità i quali, amalgamati in un ripieno poi racchiuso in una sfoglia sottile ma tenace, fanno sì che ne derivi un prodotto di alto valore/sapore per il palato. Da gustare – a piacimento – nei tre modi: al vino, al sugo, a culo nudo! Non mancheranno, a completamento, altri piatti gustosi della nostra tradizione “di confine” Ligure Piemontese

Gli incontri a tavola sempre presso gli Spazi pubblici – Area Pro Loco, al coperto, comodamente serviti in un clima festoso.

Rosa Mazzarello