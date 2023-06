Presso il cantiere per la “rigenerazione urbana” di viale Kennedy sono ripresi i lavori di demolizione: in questa fase l’intervento consiste nella frantumazione del materiale demolito, operazione che durerà per circa 15-20 giorni.

Oltre alla demolizione della vecchia centrale termica che si trova in aderenza al fabbricato abbattuto, questo intervento costituisce l’ultimo step importante che renderà disponibile l’area per la realizzazione della nuova scuola primaria, il cui bando europeo per l’affidamento dei lavori è stato pubblicato la scorsa settimana sulla Gazzetta Ufficiale Europea e su quella italiana.

Le tempistiche dei lavori sono dettate dal rispetto delle scadenze relative al PNRR.