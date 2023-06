Si chiama «Tgevents Television». E’ un programma settimanale, un TG da 24 minuti, che parla di sport, musica, moda, cultura, turismo, viaggi, gusto, ma anche di tradizioni, folclore ed eventi a 360 gradi con tanti “Ambasciatori” in tutta Italia con un preciso obiettivo: lasciare il segno. Gli ascolti aumentano sempre di più (più di 2 milioni a settimana), maggiore attenzione e più emittenti entrano nel Network TV (N.85 emittenti, palinsesto in continuo aggiornamento), oltre 300 messe in onda settimanali, servizi di carattere nazionale, tanti amici-inviati del piccolo schermo in prima linea, grande attenzione da chi organizza eventi, aziende vicine al format e molto interesse dei mezzi d’informazione. 24 minuti di passione settimanale che ci danno la carica per continuare a migliorare.

TGEVENTS TELEVISION, programma condotto da Luca Galtieri con la direzione artistica di Marco Dottore. Per info www.tgevents.it – info@tgevents.it