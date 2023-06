Nel pomeriggio di oggi, 22 Giugno i Vigili del Fuoco di Tortona supportati dai colleghi del Comado provinciale di Alessandria sono intervenuti con quattro squadre in località Torre Garofoli per incendio di colture agricole.

E’ accaduto in strada Cerca dalle 16 alle 18,30. Sono bruciati circa 5 mila mq di grano ma il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme ai vicini insediamenti industriali.

Tre interventi, invece, solo da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, nella giornata di ieri, mercoledì 21 giugno: un incendio di sterpaglie strada padernina vicino al cantiere del terzo valico, poi un escavatore che è bruciato dove stanno costruendo una nuova casa funeraria e una fuga di gas in via de Gasperi per un contatore che non funzionava bene.