ABISSI DI TIEPIDITA’

Le Canzoni di Paolo Conte agli AperiSOMS .

Mercoledì 14 giugno, dalle 19.30

“L’avvocato di Asti è un grande personaggio della musica italiana del ‘900, la sua figura va al di la di etichette come cantautore o compositore. Non solo, e uno dei pochi che riesce a mettere insieme una grande statura artistica con una vera popolarita, si pensi a canzoni come “Azzurro”. Per dedicare un concerto al suo repertorio ci vuole un po’ di presunzione, ma anche molto amore per le sue canzoni. Noi naturalmente speriamo che sia soprattutto la seconda ragione ad averci spinti in questa impresa. Una piccola orchestra, una voce e due chitarre, per presentare le canzoni di Paolo Conte nella loro versione piu essenziale, nella loro bellezza naturale.”

Giorgio Penottii – chitarra e voce. Silvio Barisone – chitarra

Giorgio Penotti (Alessandria 1957), ex insegnante di lettere, musicista irregolare, discontinuo ed eclettico, ha studiato chitarra, sassofono, flauto traverso, altri strumentini a corda e a fiato, non ha

mai conseguito un titolo di studio musicale, pero si è cimentato avventurosamente nella composizione e nell’arrangiamento, scrivendo canzoni, brani jazz e colonne sonore. Su queste strade ha camminato per piu di quarant’anni con diversi gruppi che suonavano o suonano folk, jazz, canzone d’autore, musica da strada.

Silvio Barisone. Laureato in chitarra jazz e diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio Statale Vivaldi di Alessandria; diplomato in MUSICOTERAPIA presso A.P.I.M. Ha collaborato con Tullio De Piscopo, Gianpaolo Casati, Felice Reggio, Pino Russo, Claudio Capurro, Paul Jeffrey, Donovan Mixon e altri ancora. Nel 1999 partecipa al Salone della musica di Torino dividendo il palco con artisti come Lucio Dalla, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Bobby Solo, Max Pezzali. Dal 2000 tiene mostre e seminari di strumenti etnici. Nel 2011 e uscito il suo nuovo album, con etichetta “Preludiorecords”, dal titolo Leonardo dedicato a suo figlio, sette brani scritti e suonati per chitarra sola, per la stessa etichetta sono usciti “Travel” e “Inside” (2021).