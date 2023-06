Aggiornamento settimanale al 28 giugno 2023 – I positivi sono 459 in Piemonte, 372 in Liguria

La mappa indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 28 giugno 2023.

I positivi sono ora 831, trenta in più rispetto all’aggiornamento della settimana precedente, per venti casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 372; per dieci in Piemonte dove i casi identificati salgono a 459.

I venti nuovi casi liguri sono stati rilevati: quindici in provincia di Genova, a Bargagli (tre da inizio emergenza), uno a Casella (sei), quattro a Davagna (sei), due a Genova (otto), uno a Lorsica (primo), due a Montoggio (quindici), due a Neirone (quattro), uno a Rondanina (primo), uno a Torriglia (diciotto); cinque in provincia di Savona, uno a Cairo Montenotte (quattro), uno a Giusvalla (undici), due a Urbe (tredici), uno a Varazze (trentaquattro).

I dieci nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: due ad Albera Ligure (tre), uno a Borghetto Borbera (dieci), uno a Cabella (cinque), uno a Carpeneto (dodici), due a Carrega Ligure (diciotto), uno a Fabbrica Curone (due), uno a Gremiasco (due), uno a Sardigliano (primo caso).

Con le carcasse ritrovate a Lorsica, Rondanina e Sardigliano sono ora 102 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Si ricorda che i bollettini saranno diramati settimanalmente il giovedì.

Si ricorda che il Bollettino sarà emesso soltanto in caso di positività.

Qui di seguito il link al Bollettino nazionale sulla Peste Suina Africana

Le positività per comune al 28 giugno 2023

Comune N° positività Provincia Regione Acqui Terme 1 AL Piemonte Albera Ligure 3 AL Piemonte Arquata Scrivia 18 AL Piemonte Bargagli 3 GE Liguria Basaluzzo 1 AL Piemonte Borghetto di Borbera 10 AL Piemonte Bosio 3 AL Piemonte Brignano Frascata 1 AL Piemonte Busalla 17 GE Liguria Cabella Ligure 5 AL Piemonte Cairo Montenotte 4 SV Liguria Campo Ligure 15 GE Liguria Campomorone 2 GE Liguria Capriata d’Orba 3 AL Piemonte Carpeneto 12 AL Piemonte Carrega Ligure 18 AL Piemonte Carrosio 1 AL Piemonte Cartosio 9 AL Piemonte Casaleggio Boiro 3 AL Piemonte Casella 6 GE Liguria Cassano Spinola 2 AL Piemonte Cassinelle 16 AL Piemonte Castelletto d’Orba 8 AL Piemonte Cavatore 5 AL Piemonte Cogoleto 1 GE Liguria Cremolino 1 AL Piemonte Crocefieschi 2 GE Liguria Davagna 6 GE Liguria Dego 1 SV Liguria Denice 1 AL Piemonte Dernice 1 AL Piemonte Fabbrica Curone 2 AL Piemonte Fraconalto 2 AL Piemonte Francavilla Bisio 7 AL Piemonte Garbagna 3 AL Piemonte Gavi 11 AL Piemonte Genova 8 GE Liguria Giusvalla 11 SV Liguria Gremiasco 2 AL Piemonte Grognardo 23 AL Piemonte Grondona 23 AL Piemonte Isola del Cantone 17 GE Liguria Lerma 9 AL Piemonte Lorsica 1 GE Liguria Lumarzo 7 GE Liguria Malvicino 3 AL Piemonte Masone 1 GE Liguria Melazzo 6 AL Piemonte Mignanego 13 GE Liguria Mioglia 12 SV Liguria Molare 12 AL Piemonte Mongiardino Ligure 6 AL Piemonte Montacuto 2 AL Piemonte Montaldeo 4 AL Piemonte Montaldo Bormida 9 AL Piemonte Montoggio 13 GE Liguria Morbello 33 AL Piemonte Mornese 1 AL Piemonte Morsasco 7 AL Piemonte Neirone 4 GE Liguria Novi Ligure 15 AL Piemonte Orsara Bormida 7 AL Piemonte Ovada 19 AL Piemonte Pareto 3 AL Piemonte Parodi Ligure 2 AL Piemonte Pasturana 1 AL Piemonte Ponti 1 AL Piemonte Pontinvrea 2 SV Liguria Ponzone 39 AL Piemonte Prasco 4 AL Piemonte Predosa 1 AL Piemonte Rivalta d’Orba 1 AL Piemonte Rocca Grimalda 15 AL Piemonte Roccaforte Ligure 2 AL Piemonte Rocchetta Ligure 1 AL Piemonte Ronco Scrivia 10 GE Liguria Rondanina 1 GE Liguria Rossiglione 33 GE Liguria San Cristoforo 2 AL Piemonte Sant’Agata Fossili 1 AL Piemonte Sardigliano 1 AL Piemonte Sassello 58 SV Liguria Savignone 13 GE Liguria Savona 4 SV Liguria Serra Riccò 16 GE Liguria Serravalle Scrivia 3 AL Piemonte Silvano d’Orba 7 AL Piemonte Spigno Monferrato 10 AL Piemonte Stazzano 3 AL Piemonte Stella 9 SV Liguria Tagliolo Monferrato 6 AL Piemonte Tassarolo 7 AL Piemonte Tiglieto 5 GE Liguria Torriglia 18 GE Liguria Trisobbio 1 AL Piemonte Urbe 13 SV Liguria Valbrevenna 1 GE Liguria Varazze 34 SV Liguria Vignole Borbera 5 AL Piemonte Visone 6 AL Piemonte Vobbia 9 GE Liguria Voltaggio 9 AL Piemonte