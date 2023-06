La prima edizione di “SAN GIORGIO FESTIVAL IN CITTADELLA” proposta dal Comune di Alessandria in collaborazione con Gruppo Anteprima e You Servizi e resa possibile anche grazie alla proficua e costante collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, dal 23 giugno al 1 luglio 2023, in cui tutte le date stanno ottenendo significative vendite di biglietti in prevendita e comunque sarà possibile l’acquisto al botteghino in loco di data in data, si avvale anche di una serie di servizi collaterali che saranno molto utili per quanti si recheranno in questo gioiello architettonico alessandrino.

L’ingresso prima di ciascun spettacolo sarà consentito già dalle ore 19,ooe sarà possibile degustare cibi anche del territorio e bevande di qualità grazie alla collaborazione prestata da alcune note attività di settore alessandrine quali Cappelverde by Cà di Mat food, presente con agnolotti e salamini di vacca alla piastra, Bakery dal Mauro, pizza romana in teglia, Elli dal 1959, con gelati e dolci al cucchiaio e piadine e crèpes dolci (tranne la sera del 24 giugno), Birrificio Civale, con la birra artigianale alla spina, Caffè degli Artisti, con cocktail e vino e bibite e naturalmente l’Associazione proloco La Fortezza col servizio caffetteria.

In occasione del Festival verrà offerta gratuitamente la possibilità di visitare le parti più significative e suggestive della fortezza, grazie alla collaborazione instaurata tra Comune di Alessandria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e FAI – Fondo Ambiente Italiano sezione di Alessandria, che metterà a disposizione alcuni ciceroni per visite accompagnate.

Giornate ed orari delle visite sono stati concordati con la citata Soprintendenza, quindi venerdì 23 giugno, sabato 24 giugno, domenica 25 giugno e poi venerdì 30 giugno, sabato 1° luglio e domenica 2 luglio 2023 ci si potrà presentare dalle ore 14.30 per partecipare alla visite accompagnate che si svilupperanno dalle ore dalle 15,oo alle 18,oo (uscita dalla Cittadella ore 18,30 a meno di non possedere un biglietto di ingresso per lo spettacolo serale).

I volontari presenti saranno cinque ed ogni gruppo potrà esser composto da al massimo 15 persone, che verranno dotati di caschetti di protezione di proprietà della Delegazione FAI, omologati e corredati da luci frontali e opportunamente igienizzati.

Questi i contatti per le prenotazioni alle visite: delegazione FAI telefono 3667428928 oppure email alessandria@delegazionefai.fondambiente.it; attivo anche il link:

https://fondoambiente.it/eventi/la-cittadella-a-spasso-nella-storia-dalle-sue-origini-ad-oggi

Primo spettacolo in Cittadella venerdì 23 giugno con il ritorno in Alessandria del comico e imitatore Angelo Pintus col nuovo spettacolo dall’emblematico titolo “Bau”, quindi sabato 24 giugno salirà sul palco Barbascura X, il “punk” della divulgazione scientifica per un viaggio molto particolare nel mondo della scienza, come evidenzia dal 2006 con la famosa rubrica web “Scienza Brutta”, chiudendo questa prima partesabato 25 giugno con la performance messa in scena di Villabanks, pseudonimo di Vieri Igor Traxler, uno dei rapper italiani più amati dai giovani in questo caso attuata in collaborazione con You Servizi. Spettacolo preceduto dall’esibizione di una scuola di danza cittadina, a cui faranno seguito quelle di artisti emergenti del territorio, Asya, alias Asia Graci di Alessandria, Yomi Wave, all’anagrafe Samuele Gatti giovane rapper di Novi Ligure, Zoelle ovveroMartina Morlano di Torino, che ha esordito nel 2020 con il brano “Fanfara Dark”, senza dimenticare Epoque, giovane rapper e cantante afroitaliana che ha trascorso l’infanzia tra Torino, Parigi e Bruxelles.

La seconda parte del“SAN GIORGIO FESTIVAL IN CITTADELLA” prevede mercoledì 28 giugno il live show “Esperienze D.M.” di Simone Paciello (Awed), Riccardo Dose e Daniele D’Addetta (Dadda), youtuber molto conosciuti grazie ai video di “vita quotidiana”, e una data molto attesa, quella di venerdì 30 giugno, definita “Data Zero” ed inserita nel “Live 2023” del cantautore, chitarrista e produttore discografico Gianluca Grignani. Infine, il 1° luglio 2023 un’artista che non ha certo bisogno di presentazioni, ma con una data importantissima perché l’unica del Nord Italia per quanto riguarda il Tour Estivo di Massimo Ranieri che in Cittadella presenterà “Tutti i Sogni ancora in Volo Tour”.

Le prevendite sono già aperte ed i biglietti per gli spettacoli si possono acquistare su www.ticketone.it (per Pintus, Barbascura X, Villabanks, Gianluca Grignani e Massimo Ranieri) e su www.ticketsms.it (solo per Villabanks, info@youservizi.it); inoltre, per maggiori informazioni su tutti gli eventi e per l’acquisto dei biglietti è possibile contattare il GruppoAnteprima al numero 0131-250600.