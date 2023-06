Il sindaco Claudio Scajola ha ricevuto quest’oggi a Palazzo Civico la visita del comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, C.F. Carlo La Bua, il quale ha confermato ufficialmente l’arrivo della nave Palinuro a Imperia in concomitanza con la Festa della Repubblica.

La Palinuro entrerà nel porto di Oneglia nella prima mattinata del 1° giugno, attorno alle ore 08.00. Sarà possibile effettuare visite a bordo, accedendo da Banchina Aicardi, nei seguenti orari:

1 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

2 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

3 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

Il giorno 4 giugno la nave lascerà il porto di Imperia.

“Un anno fa, proprio in questi giorni, abbiamo ospitato, in contemporanea, Amerigo Vespucci e Frecce Tricolori. Un evento di grande successo che ricordiamo tutti con emozione. Oggi siamo pronti ad accogliere un’altra perla della Marina italiana, quale Nave Palinuro. La sua presenza in banchina impreziosirà le celebrazioni per la Festa della Repubblica, in programma il 2 giugno su Calata Cuneo, e permetterà ai cittadini di Imperia e ai tanti turisti di visitare questa splendida imbarcazione”, commenta il sindaco Claudio Scajola.