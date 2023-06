Nel 2023 cade il centenario della morte della scrittrice Katherine Mansfield.

Il giorno sabato 3 giugno alle ore 17 a Ospedaletti presso la sala “La Piccola” (ex scalo merci), il Club per l’UNESCO di Sanremo organizza una conferenza in ricordo della celebre scrittrice neozelandese, che trascorse l’inverno 1919-1920 nella Riviera Ligure di Ponente, soggiornando dapprima a Sanremo e, per un periodo più lungo, a Ospedaletti nella “casetta Deerholm”

RITRATTO DI K.M.: LA DONNA DEGLI ANTIPODI

Relatrice Roberta Trice

Introduce Loretta Marchi

Musiche della violoncellista Julia Sanna

Al termine, breve passeggiata alla ricerca dei luoghi frequentati da K.M. a Ospedaletti