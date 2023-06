A Reggio Emilia l’atleta di Casale Monferrato, ma in forza nella compagine capitolina, supera in finale, per 2 a 1, Micael Caviglia (SS Lazio TFC) e conquista ancora una volta l’ambito trofeo. Successi anche per Ferdinando Gasparini (Salernitana), nel tabellone Veteran, e per Greta Cevolani (Bologna Tigers), nel torneo Ladies.

Tante emozioni in quel di Reggio Emilia dove, nel corso del weekend del 3 e 4 giugno 2023, si è disputata la 46esima edizione dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo. Ad ospitare l’importante manifestazione, organizzata, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), è stata la suggestiva location di Subbuteoland, vero e proprio fiore all’occhiello del circuito nazionale del calcio in miniatura e Centro Federale d’eccellenza, che in questi due giorni di competizione ha visto la presenza di oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia.

Luca Colangelo vince ancora il titolo di Campione Italiano Individuale

Per il quinto anno di seguito ad alzare il trofeo del Tabellone OPEN (il più importante del circuito) dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo, è Luca Colangelo, attuale Campione del Mondo in carica (titolo conquistato nell’ultima World Cup disputata a Roma, nel settembre 2022). L’atleta di Casale Monferrato, ma punta di diamante della formazione capitolina delle Fiamme Azzurre Roma, ha superato, con il risultato di 2 a 1, Micael Caviglia (SS Lazio TFC), nella finalissima della competizione, dopo però aver vinto il proprio girone (con 7 vittorie ed un solo pareggio, quet’ultimo per altro ottenuto nell’ultima sfida, a qualificazione già acquisita) ed aver eliminato, nell’ordine, William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), nei quarti di finale, con il risultato di 3 a 1, e Filippo Cubeta (Barcellona Calcio da Tavolo), in semifinale, con il risultato di 6 a 3. Oltre a quest’ultimo e all’altro finalista, sul podio c’è spazio, inoltre, per Mauro Salvati (Virtus 4 Strade Rieti), anche lui fermato in semifinale.

Veteran: la vittoria è di Ferdinando Gasparini

Nel Torneo Veteran (over45) dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo, il successo è invece stato ottenuto da Ferdinando Gasparini (Salernitana), che in finale ha avuto la meglio su Francesco Torano (Leonessa Brescia), con il risultato di 3 a 0. Piazze d’onore, in questo caso, anche per Massimo De Paolis (SPQR MMIX Subbuteo) e Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), che arrestano la propria corsa solo in semifinale.

Il successo di Greta Cevolani nel torneo Ladies

Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo) bissa il successo della scorsa edizione e conquista il titolo di Campionessa Italiana Individuale di Calcio da Tavolo nel Torneo Ladies battendo in finale, dopo una sfida equilibratissima, terminata 0 a 0, e decisa solo agli shoot out (tiri liberi), la giovane Julia Filippella (ASD Aosta Warriors).

Nel tabellone Cadetti affermazione per Gianmaria Lena

Importante affermazione per Gianmaria Lena (Vibo Calcio Tavolo) che vince il Tabellone Cadetti della competizione battendo, in finale, al Sudden Death (il golden gol), Paolo Natale (CCT Roma), dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità, con il risultato di 1 a 1. Sul podio, in questo caso, salgono anche Stefano Bacchin e Gianfranco Mastrantuono (entrambi appartenenti al club ligure del Master Sanremo).

Tornei Juniores: tutti i risultati

Parallelamente ai Tabelloni principali, si sono disputati anche i Tornei Giovanili di Calcio da Tavolo che hanno assegnato i titoli di Campioni Italiani Individuali nelle rispettive categorie e che hanno registrato una massiccia partecipazione (dalla Valle d’Aosta alla Sicilia), segno inequivocabile della crescita esponenziale del movimento agonistico del calcio in miniatura anche tra le giovani generazioni in tutta Italia.

Il titolo Under20 viene conquistato dall’attuale Campione del Mondo Under16 Francesco Borgo (Subbuteo Casale), che in finale ha battuto, al Sudden Death, Mattia Ferrante (Sessana). Sul podio anche Matteo Esposito (Anacapri) e Luca Riccio (Sessana).

Nel torneo Under16 il successo è invece andato a Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), che ha superato, nella finalissima della competizione, Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale) con il risultato di 7 a 2. Piazze d’onore, in questo caso, per Nicolò Colossi (SC Bari) e Angelo Bisio (Stella Artois Milano), eliminati in semifinale.

Nel tabellone Under12, infine, vittoria per l’attuale Campione del Mondo in carica per questa categoria, Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), che ha avuto la meglio sul Campione Italiano uscente Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer, club della provincia di Treviso con sede a Godega di Sant’Urbano) con il risultato di 8 a 2. Completano il podio Samuele Bignardi (Rebels Genova) e Alberto Barattucci (SC Abruzzo Ves Gentes).

Nel corso della due giorni di Reggio Emilia, c’è stato inoltre spazio per disputare le finali della Coppa Italia Juniores, che ha visto la partecipazione di alcune rappresentative giovanili dei club unitamente ad alcune squadre composte da giocatori under residenti nella stessa regione (in questo caso li nome della squadra è stato quello della regione di riferimento) e ad ulteriori squadre jolly composte da giovani atleti appartenenti a club diversi. La vittoria finale è stata ottenuta dalla rappresentativa della Campania, che in finale ha superato il Subbuteo Casale. Sul podio anche la rappresentativa regionale della Toscana e la formazione dei Lions.