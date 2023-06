Con una sobria cerimonia a carattere interno, alle ore 09.30 di oggi le Fiamme Gialle di Alessandria hanno

celebrato, presso la Caserma “Cap. Carlo Blengio M.B.V.M.” di Corso Felice Cavallotti, il 249° Anniversario

della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Viceprefetto Vicario della Provincia di Alessandria, Dott. Paolo Ponta,

del Comandante Provinciale Col. Massimiliano Pucciarelli, dei Comandanti dei Reparti dipendenti e di una

rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, nonché di una delegazione della Sezione

A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), a testimonianza della continuità di intenti tra chi ha servito

con onore lo Stato e chi continua a servirlo.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante

Generale, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, il Comandante Provinciale di Alessandria, Col. Massimiliano

Pucciarelli, ha illustrato il bilancio operativo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2023, sottolineando lo sforzo

profuso dalle Fiamme Gialle alessandrine a tutela del bilancio pubblico e delle libertà economiche.

Nel corso dell’evento sono state consegnate alcune ricompense di carattere morale ai militari che si sono

particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio, nonché ai due finanzieri intervenuti in soccorso di

una neonata in grave crisi respiratoria.

A conclusione della cerimonia è stata recitata la “Preghiera del Finanziere”.

Si enunciano di seguito i principali risultati di servizio conseguiti dalle Fiamme Gialle della Provincia, dal 1°

gennaio 2022 al 31 maggio 2023, nei vari settori operativi.

GDF: IMPEGNO “A TUTTO CAMPO”

CONTRO LA CRIMINALITA’ A TUTELA DI CITTADINI E IMPRESE

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di finanza ha eseguito oltre 5 mila interventi ispettivi e

581 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un

impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la

corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CONTRASTO DELLE FRODI SUI CREDITI D’IMPOSTA E DELL’EVASIONE FISCALE

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta, hanno permesso di accertare frodi per quasi 1,8 milioni

di euro.

Sono stati individuati 91 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente

sconosciuti al fisco, e 167 lavoratori in “nero” o irregolari.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 109. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle

frodi fiscali è di oltre 9 milioni di euro.

I 33 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno permesso di sequestrare quasi

7.500 chilogrammi di prodotti energetici.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di verbalizzare 72 soggetti, di cui 2 denunciati

all’Autorità giudiziaria.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul

corretto utilizzo delle risorse nazionali e dell’Unione europea per la realizzazione di interventi a sostegno di

imprese e famiglie.

Le direttive operative impartite per il corrente anno mirano, in particolare, al presidio dei progetti e degli

investimenti finanziati con risorse del PNRR. Ciò anche in ragione del ruolo affidato al Corpo nell’ambito del

sistema di governance del Piano.

Complessivamente, in tale arco temporale, i Reparti operativi hanno svolto 236 interventi nel settore, cui si

aggiungono 110 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea (EPPO), al cui

esito sono stati denunciati all’A.G. 202 soggetti e segnalati alla Corte dei conti 110 responsabili in relazione

all’accertamento di danni erariali per oltre 2,6 milioni di euro.

Le frodi scoperte relative alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari ad oltre 1,2 milioni di euro.

In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 79 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate

analisi di rischio sviluppate dalla Componente speciale, che hanno consentito di accertare contributi

indebitamente richiesti e/o percepiti per poco meno di 70.000 euro, e denunciare 69 responsabili.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 30 milioni, di cui quasi 130 mila

riferibili a investimenti finanziati con risorse del PNRR.

L’azione del Corpo nel contrasto ai fenomeni corruttivi e ad altri delitti contro la Pubblica Amministrazione è

stata svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e

sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali

e il ruolo dei soggetti coinvolti.

In tale comparto, sono state denunciate, complessivamente, 18 persone.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 9 interventi, che hanno portato alla denuncia di 15

persone.

Sono state analizzate 195 segnalazioni di operazioni sospette.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa sono stati individuati patrimoni distratti per un

totale di oltre 600 milioni

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 28 soggetti, con

l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per poco meno di 11 milioni.

Ulteriori 686 accertamenti sono stati svolti su richiesta dei Prefetti, la maggior parte dei quali in funzione del

rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al narcotraffico ha portato all’arresto di 11 soggetti e al sequestro di oltre 2 chilogrammi di sostanze

stupefacenti.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di

recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza

operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 64 interventi, sviluppate 24 deleghe

dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 48 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 9

milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa

sul diritto d’autore

CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito

nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza

