Ha soltanto 14 anni, frequenta il Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona e non solo ha avuto l’onore di rappresentare l’Italia in un Campionato europeo per il secondo anno consecutivo, ma ha addirittura sfiorato il successo fiale arrivando al secondo posto e laureandosi così vice Campione Europeo. Parliamo del giovane tortonese Matteo Bernini, studente quattordicenne del Liceo Peano di Tortona che lo scorso week-end ha partecipato al FIA Academy Trophy rappresentando l’Italia nel campionato europeo kart cross ed arrivato a podio in seconda posizione.

Per capire di più su chi sia questo ragazzo tortonese, riportiamo la sua scheda sportiva tratta da https://www.scuolafederale.acisport.it/

Matteo Bernini, che ha rotto il ghiaccio nell’edizione 2022 ed ora si candida ad una possibile stagione da protagonista della serie. Lo scorso anno fu quello della scoperta per il ragazzo piemontese, che aveva iniziato con qualche partecipazione in Romania. Matteo ha ereditato la passione per i rally dal papà Michele, a capo del team di famiglia. Oltre alle tappe del FIA XC Academy Trophy, che gli permetteranno di avere anche maggiore conoscenza dei circuiti, Bernini ha avuto la possibilità di approfondire la tecnica di guida e di fare esperienza anche nel Campionato Italiano Rally Cross, al quale sta partecipando anche nella stagione attuale e nel quale figura come 5° nella classifica assoluta.

Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia e Tortona all’estero in questa prima competizione in Germania ed anche nelle prossime gare di campionato in Francia, Rep. Ceca, Italia, Spagna.