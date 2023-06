Hanno lavorato ininterrottamente dalle 8 di stamattina fino alle 19,30 di stasera. E’ stata infatti una di quelle giornate “campali” quella di oggi, lunedì 26 giugno per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona impegnati in una decina di interventi, ma andiamo con ordine.

Sono le otto del mattino e neppure il tempo di dare il cambio al turno di notte che i pompieri tortonese vengono chiamati per un principio di incendio che si è sprigionato in un’azienda tortonese lungo la statale per Alessandria, a breve distanza da un noto centro commerciale a causa di un malfunzionamento del sistema di allarme.

Il secondo intervento vede impegnati i Vigili del Fuoco di Tortona sul territori di Arquata Scrivia, a Vocemola, vicino all’ A/7 dove alcuni automobilisti preoccupati per del fumo che si alzava da un bosco hanno dato l’allarme. Un contadino stava bruciando delle sterpaglie ma i pompieri e soprattutto i Carabinieri gli hanno caldamente consiglia di smettere perchè c’era il concreto rischio che le fiamme potessero propagarsi. I Pompieri di Novi Ligure erano impegnati in altri interventi e così è toccato a quelli di Tortona intervenire

Stessa cosa è accaduta poco dopo: neppure il tempo di rientrare in sede che la squadra parte per la Frazione Valmadonna di Alessandria dove gli abitanti di un camping hanno sentito un botto e poco dopo hanno visto un incendio vicino alla struttura prontamente spento dai Pompieri Toronese che hanno accertato che il botto era stato causando da un uccello che si è fulminato carbonizzandosi contro i fili dell’energia elettrica.

Alle 13,30 i pompieri tornano a Tortona dove però intervengono per un incendio di sterpaglie che lambisce il giardino di un abitazione. Le fiamme hanno raggiunto il cancello ma grazie al tempestivo intervento sono state spente.

Nel pomeriggio il “Giallo” della Giornata presso un’azienda alla periferia della città: un operaio si infortuna sul lavoro: testimoni assistono alla scena da lontano con un grosso braccio di un sollevatore che si rovescia. Sul posto arriva anche il 118 ma dell’operaio non c’è traccia. I Carabinieri di Tortona hanno avviato indagini per capire cosa sia accaduto.

Ultimo intervento fra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola per un incendio di sterpaglie.