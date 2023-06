Complimenti a Mattia Affricano e Francesco Farbo, atleti 13enni della Derthona Nuoto, categoria Esordienti, selezionati per rappresentare il Piemonte, insieme al loro allenatore Fabio Affricano, al Trofeo delle Regioni che si terrà a Scanzano Jonico il prossimo 14 giugno. Complimenti anche a Chiara Agosti recentissima campionessa italiana Uisp nei 400 mt stile libero. Tutti e quattro sono stati ricevuti ieri mattina, insieme al presidente della Derthona Nuoto, Giuseppe Bottazzi, in Comune, accolti da Sindaco Federico Chiodi e dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, che si sono congratulati con loro, rivolgendo gli auguri per i prossimi impegni.

