Domenica 4 giugno 2023 alle ore 16,00, avrà luogo la prossima visita culturale al Cimitero Monumentale di Alessandria organizzata dalla Sezione di Alessandria di Italia Nostra con la collaborazione del Comune di Alessandria, unitamente alla società “Cimiteri Alessandrini s.r.l.” gestore dei servizi cimiteriali e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nell’ambito del bando “Storia e Memoria 2022”.

La visita prenderà in esame l’area più antica del cimitero alessandrino, progettata dall’architetto Caselli, successivamente ampliata dall’architetto Valizone ed infine integrata dal progetto dell’architetto Rossetti. Inoltre si svolgerà in concomitanza con la “Settimana dei Cimiteri Europei” organizzata dall’ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe, la rete europea che collega realtà pubbliche e private impegnate nel valorizzare, proteggere, restaurare e manutenere i cimiteri storici e monumentali, costituita a Bologna nel 2001 e che raccoglie membri da 22 nazioni. L’ASCE è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di promuovere i cimiteri europei come componente fondamentale del patrimonio dell’umanità e di sensibilizzare i cittadini europei sull’importanza che i cimiteri rivestono per la loro valenza sia storica che artistica.

Le attività di ricerca finora svolte nell’ambito dell’iniziativa di Italia Nostra di Alessandria, che hanno coinvolto anche alcuni studenti del Liceo “Umberto Eco” di Alessandria, hanno consentito di acclarare il Cimitero Monumentale, integrato da quelli dei sobborghi, come diario di una città oltre che patriottica e volta al ricordo dei propri concittadini, anche straordinariamente operosa, creativa ed imprenditrice. Molte sono infatti le storie di industriali e di illuminati inventori ricordati per le loro attività attraverso sculture, lapidi e iscrizioni.

I dati delle ricerche integreranno quelli noti e pubblicati sul sito web www.cimiteromonumentalealessandria.it a cura del Gruppo di Lavoro della sezione alessandrina di Italia Nostra dedicato al progetto e coordinato dal Presidente della Sezione Luciano Vogogna e dalla Vicepresidente Francesca Petralia, referente del progetto, supportati da Sergio e Loredana Perissinotto, dal Professor Emiliano Busselli, tutor per i P.C.T.O. (Percorsi e Competenze Trasversali e di Orientamento) nonché dallo studente Andrea Fogli iscritto alla Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Parma.

Info: telefono e whatsapp 328-7175254 – www.cimiteromonumentalealessandria.it