Appuntamento di rilievo domenica 11 giugno a Villalvernia: l’associazione culturale “Il Leone e la Rosa” di Tortona presenta “Rinascita”.

Alberto Tosolini guiderà i presenti in esercizi di riconquista pratica culturale della sovranità monetaria per capire come far funzionare nella pratica la teoria della moneta positiva “non-a-debito”. L’incontro è in programma alle 17:30 presso il ristorante pizzeria “Il Broglio” nell’omonima via a Villalvernia.

Al termine dell’incontro ci si potrà trattenere per un aperitivo con i relatori. Per l’aperitivo (costo € 10) è gradita la prenotazione scrivendo all’indirizzo leoneelarosa@gmail.com possibilmente entro la mattina di sabato 9.

Einstein diceva scherzando: “La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c’è niente che funzioni… e nessuno sa il perché!” Una sintesi perfetta per commentare il nostro attuale sistema economico e monetario?