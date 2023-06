Con sollievo sono finalmente alle spalle le giornate di apprensione che hanno preceduto le

operazioni di recupero.

Purtroppo, il meteo sfavorevole non ha permesso, sino ad oggi, di acquisire tutti gli elementi

tecnici necessari per effettuare il recupero. Diverse le ipotesi valutate sin qui, quali il recupero

via terra: non possibile per questioni infrastrutturali; il rimorchio via mare: non praticabile senza

una preventiva ispezione della carena (opera viva). Nel frattempo sono state adottate, senza

soluzioni di continuità, tutte le necessarie azioni per scongiurare il peggio, ovvero

l’inquinamento da idrocarburi e l’affondamento dell’unità.

Questa mattina intorno alle ore 10.00, hanno preso il via le operazioni di recupero e rimorchio

dell’unità da diporto francese che il 21 giugno scorso si era incagliata presso gli scogli del molo

di levante del porticciolo di San Lorenzo al Mare (IM) a causa delle sfavorevoli condizioni

meteorologiche.

Finalmente, dopo circa 72 ore dallo spaventoso incaglio e dal successivo salvataggio dei due

diportisti francesi, tramite una catena umana organizzata da un militare della Guardia Costiera

di Imperia, sono migliorate le condizioni marine che hanno permesso di dare avvio, solo oggi,

alle complesse operazioni di recupero, condotte del Cantiere Navale MCS di San Lorenzo e

dalla società Transmare di Savona, sotto il vigile coordinamento, da mare e da terra, del

personale della Guardia Costiera di Imperia.

L’unità seppur con qualche danneggiamento è stata, su mandato dell’armatore, recuperata e

messa in sicurezza. Ciò ha garantito di riflesso la salvaguardia dell’ambiente marino interessato

tra l’altro di particolare pregio ricadendo all’interno del Santuario dei Cetacei “Pelagos”.

In previsione dell’inizio della stagione estiva, si coglie l’occasione per raccomandare ad ogni

diportista, prima di intraprendere la navigazione, oltre ad informarsi sulle condizioni meteo in

atto e previste, di controllare l’affidabilità della propria unità e di prestare la massima

attenzione ad eventuali oggetti che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza della

navigazione

