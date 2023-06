Dal consiglio comunale di Cervo arrivano due buone notizie. La prima riguarda l’avanzo di bilancio di 350.000 Euro che è costituito dall’applicazione dell’avanzo libero per spese al titolo II oltre alla maggiore entrata dell’accertamento dell’Imu. La seconda buona notizia è che questo avanzo viene impiegato in molte opere pubbliche.

Per i lavori previsti i maggiori interventi riguardano: Euro 120.000 per asfalti su tutto il territorio comunale; Euro 70.000 per il primo lotto dei giardini pubblici, Euro 70.000 per nuovi loculi prefabbricati e la sistemazione del blocco loculi ammalorati; Euro 80.000 per riqualificare la sede dell’operaio e il ricovero mezzi; la riqualificazione dell’area parcheggi adiacente al Babilonia e lungo l’argine sino alla foce dello STERIA con pulizia e riqualificazione ed illuminazione quale primo lotto degli interventi della rigenerazione urbana delle aree lungo fiume. Inoltre 50.000 euro vengono destinati alle progettazioni per procedere con tempestività per le assegnazioni di finanziamenti per opere perché soltanto se le progettualità sono pronte, l’amministrazione può intercettare maggiori fondi. Particolare studio sarà effettuato sulle future aree di connessione tra la ciclabile tirrenica e la rete ciclabile di collegamento verso l’entroterra e sull’Arginatura e messa in sicurezza del torrente Steria.

Annunciati interventi sulla costa per un totale di 122.000 Euro finanziati con fondi della Protezione Civile. Si interverrà sul molo lungo il Pilone sulla passeggiata fino alla Marina de Re, ripascimento su tutte le spiagge libere rinforzo degli scogli di fronte al Porteghetto.

Proprio sui lavori pubblici è intervenuto il Sindaco che ha ricordato i recenti positivi risultati raggiunti: “Il progetto per Capo Mimosa, l’avvio dei lavori del Masterplan del Roja, il bando dei borghi per le imprese – ha detto Lina Cha – che coinvolge le imprese di Cervo ma anche di Villa Faraldi e Diano Arentino che sono motivo di orgoglio e soddisfazione per questo Comune che ha scelto la strada del fare a favore della comunità e di tutti i cittadini”.