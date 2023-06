Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti nel Comune di Valenza per incendio tetto di una palazzina di quattro piani fuori terra.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato circa 200 metri quadri di copertura, ed è stato necessario l’utilizzo di una piattaforma aerea dei Vigili del Fuoco di Casale per effettuare le opere di spegnimento e bonifica in sicurezza.

Non risultano persone coinvolte

Sul posto anche il Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco, per il coordinamento delle squadre e Carabinieri di Valenza.

Le operazione si sono concluse alle ore 16,30 circa.