Domenica 11 giugno si è svolto a Tortona lo storico Raduno dei Maggiolini con la partecipazione di oltre 50 auto Volkswagen provenienti dal Nord Italia e caratterizzate da interessanti tonalità di colori e da meccaniche di funzionamento molto particolari.

La manifestazione è stata organizzata dal presidio soci COOP di Via Campanella in collaborazione con la Delegazione FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, di Tortona.

Inizio e accettazione in Piazza delle Erbe a Tortona. Visita alla Pinacoteca “Il Divisionismo” della Fondazione CR di Tortona che custodisce una delle più importanti raccolte a livello nazionale del “divisionismo”, che ringraziamo. I “maggiolini” hanno sfilato per le vie di Tortona e poi attraverso i nostri magnifici colli tortonesi hanno raggiunto la cantina “Vigneti Repetto” a Sarezzano che ha offerto un gustoso aperitivo. L’evento si è concluso con il pranzo e con la premiazione delle auto e degli equipaggi più originali presso l’agriturismo la “Capanna” di Montegioco.

Un particolare ringraziamento va alla famiglia Grippaudo storica promotrice di questi raduni.