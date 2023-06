Ripartono gli eventi nel Chiostro della Biblioteca grazie alla messa in sicurezza del tetto che aveva obbligato a svolgere al chiuso gli eventi estivi dell’anno passato. Anche quest’anno saranno il martedì e il giovedì i giorni dedicati agli appuntamenti serali.

Martedì 13 giugno alle ore 17 Ombretta Zaglio (Teatro del Rimbalzo) darà il via alla rassegna “Nel Chiostro delle storie” con “Fiabe al piè del monte”, liberamente ispirate alla raccolta di Fiabe Italiane di Italo Calvino (dai 5 anni). Si prosegue martedì 20 giugno (dalle ore 16 alle 19) con “Sento, mi muovo, dico”, presentazione di un laboratorio esperienziale rivolto agli adolescenti condotto da Marta Molinari con musica live. Martedì 27 giugno (ore 17) Pier Mario e Agostino Giovannone presenteranno un nuovo libro dal titolo “Agostino e il dentino” (Piemme); seguirà lo spettacolo “Chicchirichì, gallo Galileo alla riscossa!” (dai 5 anni). Martedì 4 luglio, per celebrare i 100 anni di Attilio Cassinelli si regalerà alla cittadinanza e, in particolare, ai più piccoli un pomeriggio dedicato alle storie e ai personaggi di Attilio. L’evento si svolgerà in collaborazione con La Bottega del Sanconiglio e l’Unicef e l’associazione il Maglietto di Novi Ligure. I bambini si ritroveranno in piazza Carenzi e raggiungeranno la Biblioteca Civica attraverso il centro storico. Gli appuntamenti per i bambini inizieranno alle ore 17. Martedì 11 e 18 luglio (ore 17), l’associazione Laboratori d’Arte propone due laboratori di pittura con acquarelli per bambini dai 6 agli 11 anni. Saranno due appuntamenti particolari: nel primo, “Arte a colazione”, i bambini con la loro fantasia potranno confezionare una vera e propria tovaglietta, mentre il secondo si propone di coinvolgere i partecipanti all’iniziativa nata nel 2019 “Un sasso per un sorriso”, dipingere sassi e “abbandonarli” per farli trovare e regalare un momento di complicità (info www.unsassoperunsorriso.com; pagina Fb: un sasso per un sorriso (originale).

Confermati anche i tradizionali appuntamenti del giovedì con le presentazioni di libri e musica. Giovedì 15 giugno David Turri, con la partecipazione di Daniela Castrogiovanni (voce recitante), presenterà “Donna Fraschetana” (ed. Puntoacapo, 2023), seguirà giovedì 13 luglio Andrea Santoro con “Dove nascono le parole” (ed. Joker, 2022). Per concludere, giovedì 27 luglio Bruno Barba presenterà “Ma quale DNA? Il calcio, l’antropologia e le trappole dell’identità” (Battaglia, 2023); l’autore dialogherà con Mariano Santaniello. Tutte le presentazioni avranno inizio alle ore 18.

Saranno due, invece, gli appuntamenti musicali: giovedì 29 giugno “Musicarte al Chiostro!”, con il coro di Voci Bianche e il Coro Giovanile e Strumentisti dell’Accademia Musicarte, mentre giovedì 6 luglio “Canti sotto il glicine”, il consueto concerto della stagione estiva organizzato dalla Corale Novese. Entrambi gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.

Info: Biblioteca Civica tel. 0143.76246

Mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it