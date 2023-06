Alla Biblioteca Civica “Giovanni Canna” sarà un mese di giugno dedicato al cinema americano: sono, infatti, cinque gli appuntamenti previsti nel corso del mese per approfondire diversi aspetti relativi “grande schermo” statunitense.

La storia del cinema americano è anche e soprattutto la storia degli Stati Uniti, in oltre un secolo di trasformazioni, crisi, guerre e contraddizioni. Ogni incontro si concentrerà su un tema, colto sia in una prospettiva cronologica, sia nelle sue relazioni intertestuali con altre forme di racconto, la letteratura in particolare.

Gli incontri, che saranno tutti a partecipazione gratuita con inizio alle ore 21 nel Salone del Senato, saranno curati da Simone Spoladori che strutturerà un percorso storico e tematico che si svolgerà attraverso come segue:

il 7 giugno “Le origini e il cinema muto. Intrattenimento e arte nella culla del capitalismo” tratterà la nascita del cinema americano e lo sviluppo del sistema hollywoodiano, sullo sfondo dell’esplosione incontrollata del capitalismo americano.

Saranno esaminati i pionieri del cinema come Edwin S. Porter, Thomas H. Ince e David W. Griffith, maestri come Buster Keaton, Erich von Stroheim e Charles Chaplin.

Gli aspetti cinematografici saranno contestualizzati nello scenario della nascita delle grandi corporation, del fordismo e del boom agricolo dei grandi farmer.

Seguiranno:

14 giugno "Il classicismo. Tra grande crisi, proibizionismo e guerra";

21 giugno "La morte di Hollywood. Tra caccia alle streghe e il pericolo atomico";

28 giugno "La New Hollywood e i nuovi Blockbuster. Dal Watergate al reganismo";

29 giugno "Gli anni 2000. Il cinema americano dopo l'11 Settembre".

Per informazioni:

Biblioteca Civica bibliote@comune.casale-monferrato.al.it – tel. 0142 444246