Lunedì 26 giugno alle ore 10 a Imperia presso l’IIS Ruffini (Via Terre Bianche 2) si terrà l’inaugurazione della tappa di Orientamenti Summer sul territorio provinciale.

Interverrà l’assessore alla Formazione e all’Orientamento di Regione Liguria Marco Scajola insieme al dirigente scolastico dell’Istituto Ruffini Luca Ronco e, per l’Università degli Studi di Genova, al Delegato de Rettore per il Campus di Imperia Mauro Grondona.

Saranno presenti i rappresentanti del Comune di Imperia e dell’Ufficio Scolastico regionale insieme alle autorità civili e militari del territorio.

