Si è svolta in questi giorni l’inaugurazione e benedizione dei mezzi che andranno a servizio di enti di Tortona per utilizzo a scopo sociale e di sicurezza. La cerimonia a cui erano presenti anche il Sindaco Federico Chiodi, il Vicesindaco Fabio Morreale, gli assessori Marzia Damiani e Luigi Bonetti, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e, per la benedizione, il Vescovo Guido Marini ha riguardato i nuovi due mezzi Fiat “Doblò” acquisiti grazie alle sponsorizzazioni di aziende del territorio nell’ambito del Progetto Mobilità Garantita, già attivo in città da alcuni anni. I due furgoni saranno a disposizione del settore Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune e del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana. Contemporaneamente è stato inaugurato anche il nuovo “pick up” Evo “Cross 4” per il Gruppo Comunale di Protezione Civile acquistato con il contributo del “Mercato della Solidarietà” e della Fondazione “Uccio Camagna”. Infine, il nuovo “ufficio mobile” a disposizione del SER Servizio Emergenza Radio, associazione tortonese di Protezione Civile.

Successivamente la manifestazione si è spostata nella sala “Romita” del Municipio per la consegna di diversi riconoscimenti: agli sponsor che hanno contribuito ai mezzi PMG, alle associazioni di volontariato e forze dell’ordine per la collaborazione prestata in occasione della tappa del Giro d’Italia lo scorso 17 maggio, al “Mercato della Solidarietà” e alla Fondazione “Camagna” per l’acquisto del “pick up”. Inoltre è stata l’occasione per consegnare ai volontari di Protezione Civile i riconoscimenti realizzati dalla Regione Piemonte, per il servizio prestato durante il periodo della pandemia del Covid-19.