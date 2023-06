Si terrà dal 4 all’8 luglio, presso la Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona, diretta da Daniela Agostini, il festival “PianoItalia” che conta già numerose iscrizioni da tutto il mondo (Canada, Corea, Cina) grazie alla partecipazione di uno dei più talentuosi giovani pianisti del momento, il maestro Tony Yike Yang che sarà presente insieme ad altri due talenti pianistici contemporanei, i maestri Eunmi Park e Umberto Ruboni.

Quattro allievi meritevoli dell’Accademia potranno seguire il corso gratuitamente grazie alle borse di studio elargite dalla scuola di musica.

Prima di lasciare Tortona per il concerto che si terrà presso il conservatorio Verdi di Milano, Tony Yike Yang, Eunmi Park e Umberto Ruboni omaggeranno la città di Tortona con un recital pianistico gratuito per il pubblico che si terrà presso l’Abbazia di Rivalta Scrivia giovedì 6 luglio alle ore 21: si tratta di un evento unico nel suo genere che i tre artisti hanno voluto per ringraziare dell’ospitalità la prestigiosa Accademia “Perosi”.

