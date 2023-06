Dopo un maggio ricco di eventi di rilevanza nazionale, come l’arrivo di tappa del Giro d’Italia e il concerto dei Nomadi, Tortona si appresta a vivere un’estate di iniziative culturali e di intrattenimento che anche quest’anno si impreziosisce con l’anteprima del Perosi Festival 2023.

Due gli appuntamenti in programma per giugno per tornare a vivere la musica come nutrimento per l’anima e strumento di aggregazione.

Il 10 giugno, alle 21, all’Abbazia di Rivalta Scrivia, tornerà ad esibirsi per il Perosi Festival l’Insubria Chamber Orchestra, già ospite delle passate edizioni, diretta dal Maestro Giorgio Rodolfo Marini con il pianoforte solista di Carlo Levi Minzi. L’evento, già di per sé rilevante per la location e la qualità della musica, si inserisce nell’elenco delle iniziative della lunga notte delle Chiese: la prima notte bianca dei luoghi di culto, organizzata dal Vaticano, in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualita’. All’interno del concerto sarà eseguita una inedita trascrizione del Quartetto n° 9 di Lorenzo Perosi, realizzata appositamente per il festival dalla compositrice tortonese Adriana Azzaretti.

Il 18 giugno, invece, con una formula già sperimentata con successo, il concerto sarà ospitato dal Museo Diocesano di Tortona che, per l’occasione, propone dalle 16 visite guidate e un aperitivo gratuito per vivere un momento di comunione e convivialità. Alle 21 si esibiranno Letizia Gullino al violino e Luca Troncarelli al pianoforte, due giovani talenti che il Perosi Festival vuole promuovere nel solco dell’impegno alla valorizzazione dei giovani musicisti, ed il particolare per questo concerto in collaborazione con il progetto itinerante “I CONSERVATORI IN PIEMONTE” – TORET ARTIST Tre Sei Zero.

L’ingresso agli eventi, organizzati dal Protocollo d’Intesa “Perosi 60: Tortona città della musica”, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e con il supporto della Fondazione CR Torino, della Fondazione CR Alessandria, della Fondazione CR Tortona e di vari sponsor, è libero e gratuito.

Il clou della rassegna dedicata al sacerdote compositore tortonese Lorenzo Perosi sarà, come di consueto, in autunno, con il programma ufficiale che verrà annunciato in settembre.

A guidare l’organizzazione, anche quest’anno, lo spirito di aggregazione attraverso la musica, la volontà di tornare ad abbracciarsi e a stringersi intorno alla bellezza del nostro territorio e del suo patrimonio artistico e culturale.

Il Perosi Festival, inoltre, vuole essere all’insegna dell’inclusività. Oltre alla gratuità di tutti gli eventi, quest’anno le riprese video, sempre fruibili, saranno anche proposte alle RSA di Tortona dove verranno organizzate attività ricreative incentrate sulla figura di Lorenzo Perosi.