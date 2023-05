Verrà inaugurata Sabato 6 Maggio alle ore 11:30 presso il Castello Visconteo di Voghera la mostra dal titolo “Vicini Nascosti”, a cura del civico Museo di Scienze Naturali “G. Orlandi”, con foto e ideazione del naturalista Emanuele Biggi. La mostra rappresentante la bellezza del mondo biodiverso intorno a noi sarà visitabile fino al 21 Maggio e verrà arricchita anche da alcuni focus a tema locale.

La mostra “Vicini Nascosti” è una raccolta di circa 40 pannelli fotografici ritraenti piccoli animali e piante che vivono nei nostri giardini e nella natura circostante. Le fotografie sono state scattate da Emanuele Biggi, naturalista, fotografo e conduttore del programma di Rai 3 Geo, nell’ambito del progetto “Meet your neighbours” nato nel 2009 dai fotografi Clay Bolt e Niall Benvie, con l’obiettivo di avvicinare visivamente al pubblico i protagonisti indiscussi degli spazi verdi e degli habitat attorno a noi, o in aree remote ed affascinanti del mondo, ponendo l’accento sull’unicità di queste specie.

“Sono particolarmente orgogliosa di questa mostra che rappresenta il livello internazionale del nostro museo sia nella ricerca sia nelle collaborazioni, con un occhio di riguardo sui nuovi ruoli dei musei, e anche la sua attenzione sull’aspetto locale– dichiara l’Assessore alle attività museali Simona Virgilio -. La presenza di un professionista del calibro di Emanuele Biggi onora la nostra città e impreziosisce il lavoro del nostro museo”.

“Il nostro museo è sempre attento alle Citizen science e all’osservazione di quanto il territorio offre come peculiarità e come spunti di altro tipo – aggiunge il Direttore del Museo “G.Orlandi” Simona Guioli –. Collaborare con esperti di tale spessore come Biggi conferma il fatto che stiamo lavorando nella giusta direzione per avvicinare il pubblico a determinate problematiche, il tutto accompagnato dal giusto entusiasmo”.

“Le specie sono fotografate direttamente nel loro habitat naturale, portandosi dietro un piccolo studio fotografico, proprio per ridurre al minimo lo stress – spiega Emanuele Biggi –. La mostra mira a farci conoscere i piccoli animali che abitano intorno a noi, appunto i nostri “vicini”, ritraendoli con una particolare tecnica che li “decontestualizza” dal loro ecosistema, proprio per valorizzarne forma e bellezza. Gli scatti, infatti, sono effettuati su un fondo bianco retroilluminato: i soggetti vengono subito dopo liberati e, ovviamente, piante e fiori non vengono recisi. Si tratta sia di specie che incontriamo vicino a noi, in Italia, sia di specie provenienti da paesi stranieri: fiori, piante e piccoli animali che magari ignoriamo o ci ripugnano, o che semplicemente non abbiamo mai osservato con attenzione. Andare alla loro scoperta sarà, per il visitatore della mostra, senz’altro una bella esperienza”.

L’ingresso alla mostra è gratuito. Gli orari di apertura sono i seguenti: dal Lunedì al Venerdì solo su prenotazione (contatto: museoscienze@comune.voghera.pv.it ), Sabato e Domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo museoscienze@comune.voghera.pv.it