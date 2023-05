Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio, in centro città, ritorna “AssaggiaTortona” evento enogastronomico dedicato ai prodotti del territorio tortonese tra i più attesi da pubblico e operatori del settore ormai diventato storico appuntamento annuale (la prima edizione risale al 1996).

A conferma del successo, quest’anno la manifestazione si estenderà, oltre che nel tradizionale tratto di Via Emilia sud, anche di fronte ai portici di Piazza Duomo necessariamente utilizzati per poter accogliere le moltissime adesioni.

Piazza Duomo ospiterà, oltre alle rappresentanze dei Comune di Novi Ligure e Gavi, già presenti lo scorso anno, il “Festival delle Trottole” nelle giornate di sabato e domenica dalle 10 alle 19, una originale novità a cura dell’Associazione Energia Ludica, che allestirà la “super pista” delle trottole, uno spettacolo di “trottole acrobatiche” e la ludoteca dei “giochi di una volta”. Evento che speriamo possa catturare l’attenzione di grandi e piccini!

Gli eventi collaterali proseguiranno con momenti musicali in Piazza Malaspina dove si esibiranno “Laura Tartuferi – Dado Bargioni Soul & Pop Review” venerdì 26 alle 21, mentre sabato 27, sempre alle 21, toccherà ai “Black Sheep”.

Infine, l’iniziativa “Fiabe e racconti per i più piccoli”, letture per bambini che si terranno in Piazza Marconi sabato 27 dalle 16 alle 18 a cura della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e domenica 28 alle 11 ed alle 16.30 a cura della Libreria Namastè.

Come negli ultimi anni, le aziende proporranno i loro prodotti e vini mentre i ristoratori di Tortona e del Tortonese presenteranno piatti tipici, come ad esempio i classici agnolotti, ma anche piatti “rivisitati” ed innovativi, in ogni caso tutti realizzati con tipicità del nostro territorio.

“Assaggia Tortona”, in questi anni, ha saputo radunare attorno a sé una forte schiera di sostenitori e migliaia di visitatori che ne hanno decretato il costante e crescente successo non solo a livello locale, ma anche interregionale.