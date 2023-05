La scuola primaria “D. Carbone” del Comprensivo Tortona B conclude l’anno scolastico con uno speciale spettacolo teatrale svolto alla SOMS di Carbonara. Lo spettacolo che ha visto coinvolte tutte le classi del plesso ha messo in scena delle storie legate a 5 libri appartenenti alla Biblioteca della scuola e scelti dalle maestre e dai bambini.

ùL’impegno è stato tanto, il percorso è stato veramente emozionante e gratificante anche perchè guidato da una maestra d’eccezione Donata Boggiosola un’attrice amata ed apprezzata che ha saputo trasmettere la giusta passione, fondamentale per andare in scena e garantire applausi e vere emozioni perchè si sa quando a salire sul palco sono gli abbracci, i respiri, la lentezza, la creatività di certo solo la pace in tutti arriverà!

E allora una buona estate dai bambini e dalle maestre della primaria di Carbonara! Ricaricatevi di energia per vivere nuove avventure da settembre!