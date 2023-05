L’Associazione Culturale Il Paese di Don Orione APS, con il patrocinio del Comune e delle Parrocchie, organizza un evento che si terrà a Pontecurone sabato 27 maggio, quando in paese sarà presente l’affermato Street Artist romano Mauro Pallotta, in arte MAUPAL, per l’inaugurazione del suo murale dedicato alla figura di San Luigi Orione.

Maupal ha frequentato da bambino la parrocchia orionina di Monte Mario a Roma e per la stima nei confronti del santo della carità si è volentieri reso disponibile per rendergli omaggio.

Maupal è un artista stimato, specie per i sui murales, ed è noto anche a livello mondiale per le sue realizzazioni che spesso, come nel caso del “Super Pope” (opera dedicata a Papa Francesco ed ai valori da lui promossi), hanno per protagonisti il Santo Padre e altri personaggi dell’attualità italiana ed internazionale. Alle ore 17:00 presso la sede dell’Associazione, ex-chiesa di Santa Maria delle Grazie (Chiesa del Bossi) in via G. Bossi, sarà possibile incontrare l’artista e conoscere il suo percorso; a seguire avverrà lo svelamento dell’opera murale realizzata da Maupal sulla facciata della Casa Parrocchiale adiacente la collegiata di S. Maria Assunta in via Roma.

La cittadinanza è invitata a partecipare.