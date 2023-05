Nel corso della nottata i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto un ventiduenne francese ed un venticinquenne polinesiano, nonché eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un terzo soggetto di ventitré anni, sempre di nazionalità francese, tutti ritenuti responsabili di avere questa notte aggredito e malmenato, con l’intento di rapinarlo, un trentaseienne di Sanremo che si trovava nei pressi dell’incrocio tra via Palazzo e via Borea d’Olmo della città dei fiori.

Il tempestivo l’intervento della pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo ha permesso di individuare e fermare nell’immediatezza i primi due rapinatori, mentre il terzo è riuscito ad impossessarsi della borsa e far perdere momentaneamente le proprie tracce, fuggendo nelle vie del centro.

Al termine di serrate ricerche diramate dalla Centrale Operativa della Compagnia a tutte le pattuglie in circuito, nella prima mattinata è stato individuato e riconosciuto anche il terzo rapinatore che tentava invano di nascondersi nelle vie del centro cittadino, camuffandosi con il cappuccio della felpa tra la gente.

Fermato, veniva trovato in possesso della borsa asportata alla vittima e portato in caserma, dove è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, essendo fondato il pericolo della sua fuga al fine di sottrarsi alla giustizia.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria imperiese, i tre responsabili della rapina sono stati associati alla Casa Circondariale di Sanremo, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P..