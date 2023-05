Il personale del Corpo di Polizia Locale e dei Carabinieri Forestali di Tortona sono intervenuti ieri, giovedì 11 maggio, presso una officina meccanica abusiva nella zona artigianale della Città.

L’attività di indagine era stata avviata a seguito di una segnalazione e svolta anche tramite appostamenti che hanno consentito di verificare come effettivamente l’attività fosse svolta abusivamente, cioè senza alcuna delle necessarie autorizzazioni. Veniva quindi disposto l’immediato il sequestro dell’attività e il responsabile, un cittadino comunitario residente a Tortona, era deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni in ambito di reati ambientali ed inosservanza delle norme di sicurezza.