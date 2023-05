Il Consiglio comunale di Tortona del 27 aprile scorso ha approvato una variazione di bilancio per liberare la spesa di parte del consistente avanzo del bilancio 2022. Queste risorse potranno essere spese nel corso di questo esercizio e per questo Progetto Tortona ha deciso di presentare un appello all’Amministrazione comunale che può essere sottoscritto sulla piattaforma change.org (https://chng.it/LRTs6KxB5Q).

L’obiettivo è quello di realizzare in uno dei parchi della città una struttura con sbarre, parallele e anelli per praticare sport all’aperto.

“Esattamente un anno fa, dopo vari tentativi non andati a buon fine, decidevo di lanciare la petizione per chiedere all’amministrazione comunale di riaprire il campetto da basket dello Scolastico. Dopo aver raccolto oltre 700 firme, grazie al finanziamento della Fondazione CR Tortona, proprio in questi giorni si sta recintando il campetto per permetterne la libera fruizione da parte dei ragazzi della città.

Oggi, con Progetto Tortona, abbiamo deciso di lanciare una nuova raccolta firme, per rilanciare una proposta che avevo già avanzato più volte in consiglio comunale e che tante volte ci è stata richiesta da più parti: realizzare un’area attrezzata per praticare sport all’aria aperta. Crediamo che creare luoghi di aggregazione, per favorire la pratica dello sport e la socializzazione, soprattutto tra i più giovani, sia un modo per investire sul benessere psicofisico della cittadinanza” ha commentato Federico Mattirolo, consigliere comunale di Progetto Tortona.

Per sottoscrivere la petizione basta inserire il proprio nominativo e confermare la propria firma cliccando sul link che la piattaforma invia in automatico all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione. Maggiori informazioni sono disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Progetto Tortona.