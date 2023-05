Nasce ad Alessandria 1945 da famiglia impegnata nella sfera della politica.

Pierino, il suo papà, è stato scelto nel ruolo di segretario provinciale dell’ANPI, ovvero l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

La politica, per Ezio è di casa, s’iscrive appena possibile alla Federazione Giovanile del Partito Comunista, partecipa a eventi studenteschi in appoggio ai lavoratori, un buon inizio per seguire l’importante orma dei genitori.

Il trentesimo compleanno lo festeggia fra gli scanni del Consiglio Comunale, merito di un ottimo risultato elettorale.

La carriera politica, seguita con passione, non l’abbandona, le elezioni successive gli consegnano l’Assessorato all’Agricoltura e al Lavoro per includere, sotto la sua responsabilità, anche il settore ecologico, ben inserito nel contesto di sua competenza, guarda a caso, in quel frangente storico in cui il territorio diventa un argomento scottante, fra i più delicati da affrontare.

L’anno1988 è importante per Ezio: lascia la politica attiva per essere inserito nel ruolo di segretario, del Partito nel contesto dell’area alessandrina.

Ricompare sulla scena politica della città, due anni dopo, consegnato dalle elezioni del 1990, un’occasione per essere destinato a guidare, con l’incarico di vicesindaco, la giunta di Alessandria.

Franco Montaldo