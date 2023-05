Riparte la stagione di visite guidate alla Pieve romanica di Viguzzolo, ma quest’anno con una speciale collaborazione. Infatti l’Associazione Culturale Viguzzolese e l’Associazione La memoria del passato hanno deciso di fare rete per valorizzare la scoperta del nostro territorio e le due realtà di cui si occupano. Dal prossimo 14 maggio e a seguire ogni seconda domenica del mese fino a settembre i volontari saranno disponibili alla Pieve romanica e al Museo “La memoria del passato” per le viste guidate dalle 16 alle 19.

Il Museo, nato nel 1981 come “Mostra dei Pizzi e Ricami”, dal 1986 ha sede nelle cantine dell’edificio scolastico di Via Volpedo 1 a Casalnoceto e si sviluppa in un lungo corridoio che contiene oggetti e abiti d’epoca e in otto locali strutturati a tema. Merita certamente una visita!