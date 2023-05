L’ordinanza dirigenziale n. 78 del 23 maggio 2023 introduce delle norme viabili temporanee per l’utilizzo delle aree di sosta a pagamento che entreranno in vigore a partire da venerdì 26 maggio 2023 fino a nuovo provvedimento sostitutivo o integrativo.

In estrema sintesi le principali novità riguardano la possibilità di sosta libera nelle zone delimitate con segnaletica orizzontale di colore blu in piazza XX Settembre, nel piazzale denominato ex bus, situato tra via Pietro Isola e corso Romualdo Marenco, e i posti auto lungo corso Romualdo Marenco dal civico 16 al civico 30.

Per il parcheggio interrato denominato Novi Centro, posto sotto piazza Falcone e Borsellino, viene mantenuto il pagamento dei titoli di sosta mediante installazione di sistemi di emissione temporanei, con pagamento del periodo di sosta anticipato secondo le necessità dell’utenza senza sistemi di controllo entrate/uscite (sbarre). Inoltre, vengono istituiti due posti auto riservati ai veicoli a servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno. Gli abbonamenti in corso di validità possono essere usati fino a naturale scadenza. Per rinnovi, nuovi abbonamenti e altre informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Viabilità presso il Comando di Polizia Municipale di via Verdi 37 (tel. 01432188; email: viabilita@comune.noviligure.al.it)