Partito il conto alla rovescia per la 10ᵃ edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea. Il tradizionale evento che celebra i prodotti tipici e le aziende del territorio torna dal 13 al 14 maggio 2023 nel centro storico di Taggia, tra via Soleri e piazza Cavour.

Come ogni anno verrà dato grande risalto alla tradizione enogastronomica del territorio coinvolgendo chef e produttori locali. La decima edizione vedrà il ritorno di un grande amico della manifestazione: chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i suoi libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi.

Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale, dichiara: “Questo importante evento alla decima edizione corona il lavoro degli ultimi mesi culminato proprio a Taggia la scorsa settimana con la riunione di pubblico accertamento per il riconoscimento delle Olive taggiasche liguri IGP, alla presenza di circa 200 persone. Un momento fondamentale per concludere l’istruttoria della domanda di registrazione fatta da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, attendendo il termine dell’iter per la piena valorizzazione di questa eccellenza. Le olive taggiasche liguri sono un prodotto simbolo del territorio che a Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea mostrano tutta la loro forza e la piena identificazione con la cultura e le tradizioni del luogo. Ringrazio in particolare i Comuni, Anci, gli Enti, le Associazioni di categoria e professionali, il Sistema Camerale, i produttori e tutti gli operatori dell’agroalimentare che ogni giorno dell’anno valorizzano le nostre eccellenze con passione e dedizione”.

Il sindaco di Taggia Mario Conio aggiunge: “Questa è la terra dell’oliva Taggiasca e del Moscatello di Taggia. Insieme alle istituzioni, ai produttori e alle associazioni si è lavorato molto in questi anni per far conoscere sempre di più le nostre eccellenze. Questa manifestazione, giunta alla sua decima edizione, testimonia lo sforzo e la volontà di crescere. Il nostro è un territorio caratterizzato da una forte tradizione culinaria che riteniamo doveroso celebrare e promuovere anche in chiave turistica.”

Tante le iniziative e gli incontri in programma per questa nuova edizione che presenterà diverse novità.

Oltre alla possibilità di acquistare i prodotti delle aziende locali tra cui ovviamente l’oliva taggiasca, l’olio extravergine d’oliva e il Moscatello di Taggia, vi saranno convegni, presentazioni di libri a cura di Antea Edizioni, cooking show, i laboratori per i bambini di CreaMart e molto altro.

Anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Taggia e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio.

“Grande collaborazione anche da parte delle associazioni di categoria del territorio, presenti alla manifestazione, e protagoniste di alcuni incontri durante le due giornate. Un ringraziamento a CIA, CNA, Coldiretti, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Legacoop. Grazie anche alle associazioni Oro di Taggia e Produttori Moscatello di Taggia per il supporto. Tra le novità principali di quest’anno c’è anche la collaborazione con la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera che metterà a disposizione i propri locali in via Soleri,” commenta Chiara Cerri, consigliere comunale con delega al Commercio e alla Cultura.

Tra gli appuntamenti in programma anche il convegno a cura dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, dal titolo “Alle Radici dell’Olio”, che si svolgerà sabato pomeriggio alle 16.00. Parteciperanno alla tavola rotonda: Enrico Lupi Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria; Chiara Cerri consigliere comunale di Taggia; i giornalisti editorialisti Carlo Cambi e Carlo Bencivenga; e Mauro Mariotti Docente UNIGE e Direttore Giardini Hanbury.

Il presidente Enrico Lupi commenta: “La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha il piacere di essere partner dell’evento: fortemente identitario e importante per questo territorio caratterizzato dalla cultivar Taggiasca. Il convegno vedrà riunirsi grandi comunicatori ed esperti, con lo scopo di valorizzare l’oliva taggiasca e i nostri uliveti; presentando inoltre la candidatura della Cultura olivicola del Mediterraneo a patrimonio culturale immateriale UNESCO.”

All’inaugurazione, in programma sabato 13 maggio alle 11.30, sarà presente anche l’Assessore regionale Marco Scajola: “Meditaggiasca è un evento straordinario, che valorizza le tipicità del nostro territorio e mette al centro il paesaggio ligure. Complimenti all’amministrazione comunale di Taggia, che con grande determinazione, da diversi anni, porta avanti un evento significativo non solo per il ponente ma per tutta la Liguria. Come Regione Liguria siamo vicini a tutte le iniziative che mettono al centro il territorio, le sue tipicità e la sua valorizzazione. In questi anni, insieme ai comuni, abbiamo lavorato per finanziare interventi di riqualificazione dei nostri borghi proprio per unire la tipicità del paesaggio a quella della cucina e della dieta mediterranea.”

Meditaggiasca è organizzato dal Comune di Taggia in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Eventi & Momenti di Matteo Calabrese, il patrocinio di Regione Liguria, Anci Liguria.