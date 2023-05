SCHERMI è il contest di arti visive in ricordo del professore Dante Angeleri presentato dall’Associazione ex Allievi dei Licei di Tortona insieme al Liceo Giuseppe Peano.

Un’occasione per portare avanti il senso della sua attività, continuando a produrre riflessioni e stimoli sulla capacità dell’arte di indagare la realtà in modo mai scontato, aprendo nuovi sguardi sul mondo.

Giovedì 13 aprile, alle 21, presso la Sala Giovani del Teatro Civico di Tortona, si è tenuta la premiazione della seconda edizione di Schermi.

Per celebrare l’arrivo del Giro d’Italia in città, i giovani delle Scuole Secondarie e degli Istituti Professionali della città quest’anno sono stati invitati a interpretare con la loro immaginazione lo speciale legame che lega Tortona allo sport e in particolare al ciclismo.

Il progetto di Robert Buja, Octavian Bursuc, Luca Conti e Marco Dragoti della 3AS dell’Istituto Marconi sarà la locandina ufficiale della tappa tortonese in città. Ha vinto lo stile grafico più contemporaneo, un linguaggio sintetico e digital che è riuscito a rappresentare in modo fresco ed originale il dinamismo e l’energia del ciclismo. L’immagine è stata premiata con questa motivazione “Per l’utilizzo di un linguaggio visivo che, con un occhio attento anche allo stile digital, ben sintetizza il dinamismo del ciclismo; per la presenza del paesaggio che, pur non avendo elementi rappresentativi riconoscibili e specifici del contesto tortonese, riesce ad allargare l’orizzonte ed evocare il profilo dei colli circostanti; per la corretta impostazione complessiva del layout grafico che lascia il corretto spazio affinché poter impaginare le necessarie informazioni relative all’arrivo di Tappa a Tortona dando il giusto rilievo alla figura sintetizzata del corridore ciclista in maglia rosa, la proposta 21 è stata selezionata per diventare a tutti gli effetti il manifesto ufficiale della 11a tappa, da Camaiore a Tortona, del 106° Giro d’Italia.”

Il terzo posto è andato al progetto di Alberto Affricano, Amel Ben Romdhane, Giada Lombardi del Marconi, sempre di 3AS liceo Scienze Applicate. Questa la motivazione: “La grafica stilizzata del paesaggio e delle sue colline così come la scelta di raffigurare il gruppo di ciclisti corridori unita al layout generale del progetto rappresentano nel suo insieme una soluzione decisamente creativa pur non avendo nessun elemento caratterizzante e specifico che individui la città di Tortona, il suo territorio e i suoi grandi campioni corridori ciclisti.

Il terzo gradino del podio va certamente al merito per aver scelto una proposta in linea con un linguaggio sintetico tipico del manifesto cercando altresì di essere il più originale possibile”.

Grande la soddisfazione degli studenti e dei loro docenti per questo traguardo così prestigioso.

https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/04/tortona-si-veste-di-rosa-in-attesa-del-giro-ditalia-tra-un-mese-larrivo-di-tappa-camaiore-gavi-4523d8ba-f62c-4b8e-b6b7-46e1dbdcef3c.html?fbclid=IwAR2rxb6Q68iXFX9Y1XVPuLN2kW_cbIn7WXIG51AGp2QcKcdER3F9PUCinRk